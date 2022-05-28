Лантратов — об истории с болбоем в Хабаровске: раздули, будто произошло что-то масштабное

Вратарь «Химок» Илья Лантратов вспомнил историю с болбоем, которая произошла во время первого матча стыкового турнира со «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0). Футболист за этот эпизод был оштрафован КДК РФС на 50 тысяч рублей.

«Сильно ли повлияла история с болбоем? По-моему, мы быстро уладили ситуацию с клубами, с парнем после игры пообщались, давления в СМИ особо не было. Какие-то статьи были — да, но раздули, будто что-то масштабное произошло.



Дисквалификация Григалавы? Раз КДК принял такое решение, значит, справедливо. Не хочу говорить об этой ситуации больше, давайте просто забудем. Мы это обсудили, между клубами — всё нормально», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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