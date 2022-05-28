Президент УЕФА Чеферин назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема будет следующим обладателем «Золотого мяча». Об этом сообщает El Chiringuito TV.



«Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч», — сказал Чеферин президенту «Реала» Флорентино Пересу перед финалом Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Челси».



В текущем сезоне французский нападающий сыграл в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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