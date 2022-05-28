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Президент УЕФА Чеферин назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Президент УЕФА Чеферин назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
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Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема будет следующим обладателем «Золотого мяча». Об этом сообщает El Chiringuito TV.

«Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч», — сказал Чеферин президенту «Реала» Флорентино Пересу перед финалом Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Челси».

В текущем сезоне французский нападающий сыграл в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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