Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что не собирается идти на финал Кубка «Спартак» — «Динамо».
«Сразу сказал, что не пойду на финал Кубка. «Спартаку» пожелал удачи. Конечно, буду болеть. Для меня «Спартак» роднее, чем «Динамо».
Могу лишь пожелать команде удачи и выиграть кубок. Болельщики заждались побед», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом». Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
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