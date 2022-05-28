«Уфа» сыграет в ФНЛ впервые за восемь лет

Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. Башкирская команда вылетела в Футбольную национальную лигу, в которой не выступала с сезона-2013/2014.

В том сезоне команда Игоря Колыванова играла в переходных матчах с «Томью» и сумела пройти команду из Томска по сумме двух встреч. С сезона-2014/2015 «Уфа» регулярно играла в Премьер-Лиге.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. По сумме двух матчей выиграл «Оренбург», который вышел в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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