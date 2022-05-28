Александр Мостовой: сомнений вообще никаких не было, что «Химки» останутся в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Химок» в ответном стыковом матче чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (3:0).
«Думал, 2:0 будет и «Химки» спокойно останутся. Уровень немного разный, и СКА сегодня в этом убедился. Сомнений вообще никаких не было, что «Химки» останутся в РПЛ. Ни в один момент я не видел, что СКА что-то переломит. Абсолютно безоговорочно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей победили в стыковых матчах «Химки», подмосковная команда осталась в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
- 28 мая 2022
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