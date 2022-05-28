Мостовой: почему говорят, что «Ливерпуль» — фаворит? У «Реала» люди выиграли всё, что есть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов — «Ливерпуль» — «Реал».
«Не знаю, за кого буду болеть. И «Реал», и «Ливерпуль» очень сильные команды. Кто выиграет, тот и выиграет. Другое дело, что постоянно условные семь из 10 говорят, что «Ливерпуль» фаворит. А почему? У «Реала» люди выиграли всё, что только есть в футболе. Да, может, кто-то возрастной вроде Кросса и Модрича. Но их не ставили в расчёт ни с одной из трёх команд, что они прошли. Здесь не так всё однозначно. Для меня здесь 50 на 50», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Челси».
- 28 мая 2022
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