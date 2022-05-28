«Сейчас ругался с телевизором». Отец Агаларова — о вылете «Уфы» в ФНЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал вылет команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Сейчас ругался с телевизором. Комментировать трудно. Я очень расстроен. Сейчас очень сложно что-то говорить», — рассказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. По итогам двух встреч «Оренбург» завоевал путёвку в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) и сыграет в турнире впервые с сезона-2019/2020.

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