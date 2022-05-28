Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России.

«55 на 45 в пользу «Спартака». «Динамо» в последний месяц — это вообще… Команда рассыпалась. Не знаю, что происходит. Финал — это финал, да. Но «Динамо» пропускало по три-пять мячей, и это не совсем приятно. «Спартак» в конце, наоборот, собрался. У «Спартака» побольше опытных лидеров: Жиго, Джикия, Промес. У «Динамо» есть Смолов, который с колебаниями. Посмотрим, что будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00 мск. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».