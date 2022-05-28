Отец Агаларова отказался комментировать возможный уход сына из «Уфы» после вылета в ФНЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о будущем футболиста после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Точно ли теперь Гамид перейдёт в другую команду? Ничего не хочу комментировать», — рассказал Агаларов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1.



Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. По сумме двух матчей выиграл «Оренбург», который вышел в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».