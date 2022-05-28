Il Messaggero: владелец «Ромы» хочет пригласить в клуб Роналду или Дибалу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду или экс-форвард «Ювентуса» Паоло Дибала могут продолжить карьеру в «Роме», сообщает Il Messaggero.



По информации источника, владелец римской команды Дэн Фридкин хочет подписать в клуб звёздного игрока в качестве награды для главного тренера Жозе Моуринью за победу в Лиге конференций. В качестве основных вариантов рассматриваются Роналду и Дибала.



В прошедшем сезоне Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» в 38 матчах во всех турнирах. Португалец забил 24 гола, а также отдал три результативные передачи.



В завершившемся сезоне-2021/2022 Дибала принял участие в 39 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач.