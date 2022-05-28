В «Оренбурге» эмоционально отреагировали на выход команды в РПЛ
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).
«Эмоции не передать словами! Когда ты два года идёшь к цели — и наконец её достигаешь. На данный момент внутри пустота. Хорошо, что справились с задачей. Слушайте, футбол — это такой спорт… Тут рассчитать и загадать что-то тяжело. Мы очень счастливы!» — рассказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сегодня, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. Этот успех позволил команде подняться в Российскую-Премьер-Лигу (РПЛ), в которой они сыграют в следующем сезоне.
Новость по темеИгроки «Оренбурга» эмоционально празднуют выход в РПЛ
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