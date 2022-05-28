Андреев: игроки «Оренбурга» крушат не стадион, а раздевалку «Уфы». Пошумели и разошлись
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о видеоролике, на котором команда празднует выход в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) в раздевалке стадиона «Уфы».
«Игроки крушат не стадион, а раздевалку «Уфы». Как раз только-только вышел оттуда. Пошумели и уже разошлись. Вроде всё цело! Не переживайте за раздевалку», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сегодня, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1 и впервые с сезона-2019/2020 сыграют в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Уфа» впервые с сезона 2013/2014 сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Новость по темеИгроки «Оренбурга» эмоционально празднуют выход в РПЛ
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