Глушаков благодарил трибуны, фанаты раздевались в град. Лучшие фото победы «Химок» над СКА

28 мая в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в ответном стыковом матче за право остаться в Российской Премьер-Лиге «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0 и сохранили прописку в элите.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.

Лучшие фото с матча «Химки» — «СКА-Хабаровск» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о победе в ответном стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 со «СКА-Хабаровск» (3:0), которая позволила подмосковной команде остаться в РПЛ.



«До игры я говорил, что мы останемся в РПЛ, отдадим все силы и сделаем всё возможное. Это подмосковная область, Москва — много друзей. Практически из всех клубов кто-то написал и сказал, чтобы мы остались в РПЛ. Никто не хочет летать в Хабаровск, к сожалению: это часть жизни, психология. В любом случае в Подмосковье приехать легче, чем в Хабаровск».