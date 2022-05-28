Стукалов — о вылете «Уфы» в ФНЛ: весь сезон терпели. Не хватило одной минуты

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о поражении команды в ответном стыковом матче чемпионата России с «Оренбургом» (1:2). По сумме двух матчей (2:2, 1:2) «Уфа» потерпела поражение в противостоянии и вылетела в Футбольную национальную лигу.
«Комментировать нечего, весь сезон терпели, к сожалению, не хватило одной минуты. Агаларова заменил, потому что он сам попросил. Ушёл в подтрибунку на 91-й минуте, потому что в Казани у меня уже была одна концовка (обморок. — Прим. «Чемпионата»).
Готов ли я дальше работать с «Уфой»? У меня есть контракт, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, то продолжу работу», — сказал Стукалов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
- 28 мая 2022
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