Стукалов — о вылете «Уфы» в ФНЛ: весь сезон терпели. Не хватило одной минуты

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о поражении команды в ответном стыковом матче чемпионата России с «Оренбургом» (1:2). По сумме двух матчей (2:2, 1:2) «Уфа» потерпела поражение в противостоянии и вылетела в Футбольную национальную лигу.

«Комментировать нечего, весь сезон терпели, к сожалению, не хватило одной минуты. Агаларова заменил, потому что он сам попросил. Ушёл в подтрибунку на 91-й минуте, потому что в Казани у меня уже была одна концовка (обморок. — Прим. «Чемпионата»).



Готов ли я дальше работать с «Уфой»? У меня есть контракт, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, то продолжу работу», — сказал Стукалов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».