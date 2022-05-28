Романо: защитник «Челси» согласовал контракт с «Барселоной» месяц назад

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо согласовал контракт с «Барселоной» месяц назад. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, переход 31-летнего футболиста зависит лишь от «Челси». «Барселона» не собирается платить много за игрока, чей контракт истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что трансфер 31-летнего испанского футболиста может обойтись клубу в € 15 млн.



Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. Вместе с английской командой Алонсо выиграл шесть трофеев (чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира).

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