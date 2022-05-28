Романо: защитник «Челси» согласовал контракт с «Барселоной» месяц назад

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо согласовал контракт с «Барселоной» месяц назад. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, переход 31-летнего футболиста зависит лишь от «Челси». «Барселона» не собирается платить много за игрока, чей контракт истекает в конце следующего сезона.
Ранее сообщалось, что трансфер 31-летнего испанского футболиста может обойтись клубу в € 15 млн.
Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. Вместе с английской командой Алонсо выиграл шесть трофеев (чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира).
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 28 мая 2022
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:36
-
19:27
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:30