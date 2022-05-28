«Оренбург» проведёт летние сборы в Турции

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, где команда проведёт летние сборы.

«У «Оренбурга» сборы запланированы на 15 июня. Будет два сбора, которые пройдут под Анкарой в Турции», — рассказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. Этот успех позволил «Оренбургу» выйти в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) впервые с сезона-2019/2020.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. По сумме двух матчей выиграл «Оренбург», который вышел в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».