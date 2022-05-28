В «Оренбурге» ответили на вопрос, будет ли клуб пытаться подписать Дзюбу

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, будет ли клуб пытаться подписать экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Подписать Дзюбу? Вы знаете, мы последние два года, по крайней мере, с моим приходом в качестве президента идём своим путём. Мы, наверное, и дальше так пойдём. Да, тяжело. Мы основательно занимаемся материальной и тренировочной базой. Сложно сказать, как мы отойдём от этой ситуации, как начнём мыслить… Но до этого точно думали, что пойдём своим путём», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл из «Спартака» на правах свободного агента. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13). В сезоне-2021/2022 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. 22 мая Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.