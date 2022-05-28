В «Оренбурге» ответили на вопрос, будет ли клуб пытаться подписать Дзюбу

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, будет ли клуб пытаться подписать экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Подписать Дзюбу? Вы знаете, мы последние два года, по крайней мере, с моим приходом в качестве президента идём своим путём. Мы, наверное, и дальше так пойдём. Да, тяжело. Мы основательно занимаемся материальной и тренировочной базой. Сложно сказать, как мы отойдём от этой ситуации, как начнём мыслить… Но до этого точно думали, что пойдём своим путём», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл из «Спартака» на правах свободного агента. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13). В сезоне-2021/2022 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. 22 мая Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.
- 28 мая 2022
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:36
-
19:27
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:30