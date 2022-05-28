«Форма похожа на спартаковскую». Камоцци объяснил, почему будет за «Ливерпуль» в финале ЛЧ
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Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча финала Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Ливерпуль».
«Сегодня нас ждёт очень захватывающая игра. Будут играть две команды, у которых разное представление о футболе. Однако обе являются зрелищными и особенными. Но я фанат Клоппа, поэтому буду болеть за «Ливерпуль». Ещё одна причина — их форма похожа на спартаковскую», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 28 мая. Начало — в 22:00 мск. Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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