«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.



Запасные: Лунин, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Васкес, Бэйл, Себальос, Родриго, Иско, Диас, Камавинга.



Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».