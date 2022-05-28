В «Оренбурге» заявили, что у клуба не будет проблем с бюджетом в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что у клуба не будет проблем с финансированием в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Точно могу сказать, что проблем с бюджетом у «Оренбурга» не будет! Как и в каком объёме — не могу сказать. Поймите, в каком состоянии мы неожиданно оказались в силу многочисленных травм ведущих игроков. И прочих моментов эмоционального состояния коллектива… Что там было — до сих пор не разберёмся. Всё усложнилось.



Единственное, могу сказать, с бюджетом никаким проблем не будет. Задача, которая ставилась перед клубом, пусть со скрипом, но была решена», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Оренбург» сыграет в чемпионате России впервые с сезона-2019/2020.