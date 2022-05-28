В «Оренбурге» заявили, что у клуба не будет проблем с бюджетом в РПЛ
Поделиться
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что у клуба не будет проблем с финансированием в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Точно могу сказать, что проблем с бюджетом у «Оренбурга» не будет! Как и в каком объёме — не могу сказать. Поймите, в каком состоянии мы неожиданно оказались в силу многочисленных травм ведущих игроков. И прочих моментов эмоционального состояния коллектива… Что там было — до сих пор не разберёмся. Всё усложнилось.
Единственное, могу сказать, с бюджетом никаким проблем не будет. Задача, которая ставилась перед клубом, пусть со скрипом, но была решена», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Оренбург» сыграет в чемпионате России впервые с сезона-2019/2020.
Комментарии
- 28 мая 2022
-
21:40
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:36
-
19:27
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:27
Партнерский контент