Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Муж и жена Глушаков и Коваленко отметились забитыми голами в один день

Муж и жена Глушаков и Коваленко отметились забитыми голами в один день
Комментарии

Сегодня, 28 мая, полузащитник «Химок» Денис Глушаков отметился забитым голом в ответном матче стыкового турнира за право остаться в РПЛ со «СКА-Хабаровск» (3:0). Хавбек реализовал 11-метровый удар и открыл счёт в игре.

Полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко также отметилась забитым голом в матче 12-го тура женской Суперлиги с «Краснодаром». Таким образом, Глушаков и Коваленко, являющиеся в жизни семейной парой, отличились забитыми голами в один игровой день.

Первая встреча между «СКА-Хабаровск» и «Химками», прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей победили в стыковых матчах «Химки», подмосковная команда осталась в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

В РПЛ будет шесть клубов из Москвы и области! «Химки» спасли голы экс-спартаковцев В РПЛ будет шесть клубов из Москвы и области! «Химки» спасли голы экс-спартаковцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022