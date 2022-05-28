Муж и жена Глушаков и Коваленко отметились забитыми голами в один день

Сегодня, 28 мая, полузащитник «Химок» Денис Глушаков отметился забитым голом в ответном матче стыкового турнира за право остаться в РПЛ со «СКА-Хабаровск» (3:0). Хавбек реализовал 11-метровый удар и открыл счёт в игре.
Полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко также отметилась забитым голом в матче 12-го тура женской Суперлиги с «Краснодаром». Таким образом, Глушаков и Коваленко, являющиеся в жизни семейной парой, отличились забитыми голами в один игровой день.
Первая встреча между «СКА-Хабаровск» и «Химками», прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей победили в стыковых матчах «Химки», подмосковная команда осталась в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
- 28 мая 2022
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