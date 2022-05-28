«При въезде в Адлер пробки не такие жестокие». В «Сочи» отреагировали на перенос финала ЛЧ

Пресс-служба «Сочи» отреагировала на перенос начала матча финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

«Даже при въезде в Адлер пробки не такие жестокие, как в Париже…» — написал «Сочи» в телеграм-канале.

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но из-за того, что автобус «Ливерпуля» попал в пробку, начало матча передвинули на 22:30 мск. Сейчас сообщается, что начало матча перенесено на 22:36 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».