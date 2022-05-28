«Ну и что тут такого?» Ал. Мостовой — о задержке начала финала Лиги чемпионов
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Российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал задержку начала матча финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».
«Ну и что тут такого? Ничего удивительного нет. Когда стадион вмещает около 70 тысяч, а желающих попасть на финал — за 100 тысяч — так и получается. Мы знаем, что очень многие болельщики приехали из Англии, чтобы просто побыть рядом с командой! То, что автобус попал в пробку — тоже ничего удивительного.
Зря перенесли финал из России? Не хотел бы сравнивать. Огромный ажиотаж, и всё. Тем более полный стадион, где все с нетерпением ждут начала. Не стоит обращать внимания!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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