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Стартовый свисток финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» перенесён на 22:36 мск

Стартовый свисток финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» перенесён на 22:36 мск
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Сегодня, 28 мая, будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но из-за того, что перед стадионом образовались большие очереди перед стадионом, начало матча передвинули на 22:30 мск, но потом его ещё отложили — теперь на 22:36 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

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