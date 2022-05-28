Стартовый свисток финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» перенесён на 22:36 мск

Сегодня, 28 мая, будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).



Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но из-за того, что перед стадионом образовались большие очереди перед стадионом, начало матча передвинули на 22:30 мск, но потом его ещё отложили — теперь на 22:36 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».