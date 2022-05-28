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Применение слезоточивого газа против фанатов перед финалом ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал». Видео

Применение слезоточивого газа против фанатов перед финалом ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал». Видео
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Сегодня, 28 мая, идёт финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков проходит на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

До начала встречи полиция применила против болельщиков, расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ.

Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

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