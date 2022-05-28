Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов. Видео

Болельщики, желающие посетить финальный матч Лиги чемпионов, столкнулись с проблемами с доступом на стадион «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Из-за большого количества безбилетников полиция начала применять слезоточивый газ. Многие фанаты не смогли попасть вовремя на стадион и были вынуждены перепрыгивать через высокий забор, чтобы оказаться в пределах стадиона.

Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».