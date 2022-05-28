Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов. Видео

Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов. Видео
Комментарии

Болельщики, желающие посетить финальный матч Лиги чемпионов, столкнулись с проблемами с доступом на стадион «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Из-за большого количества безбилетников полиция начала применять слезоточивый газ. Многие фанаты не смогли попасть вовремя на стадион и были вынуждены перепрыгивать через высокий забор, чтобы оказаться в пределах стадиона.

Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

«В Санкт-Петербурге этого бы не случилось». Финал ЛЧ начался с позора организаторов! «В Санкт-Петербурге этого бы не случилось». Финал ЛЧ начался с позора организаторов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022