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Линекер — о ситуации с фанатами до финала ЛЧ: не думаю, что всё можно организовать хуже

Линекер — о ситуации с фанатами до финала ЛЧ: не думаю, что всё можно организовать хуже
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался об организации финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал».

«Я не уверен, что мероприятие можно организовать ещё хуже, даже если постараться. Полная неразбериха, причём опасная», — написал Линекер в соцсетях.

Напомним, до начала встречи толпы фанатов пытались прорваться на матч, что привело к задержке начала встречи на 36 минут. Для того чтобы усмирить болельщиков, полиция применила слезоточивый газ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.

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