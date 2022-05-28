Огромное количество болельщиков «Ливерпуля» прорывается на стадион финала ЛЧ

Болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Париж в количестве нескольких десятков тысяч человек, пытаются прорваться на «Стад де Франс», где в эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между английской командой и мадридским «Реалом».

Напомним, французская полиция применяла слезоточивый газ против болельщиков «Ливерпуля» без билетов. Это вызвало затруднение при своевременном посещении стадиона других фанатов.

Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».