Окрестность «Стад де Франс» погрязла в мусоре во время финала Лиги чемпионов. Видео

Болельщики заполнили окрестность французского стадиона «Стад де Франс» мусором во время матча финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Напомним, болельщики английской команды столкнулись с трудностями при посещении стадиона. Полиция Франции начала применять слезоточивый газ в адрес тех болельщиков, которые оказались без билета. Из-за этого оставшаяся часть фанатов не сумела вовремя попасть на стадион, многие приникали на «Стад де Франс» через забор.

Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».