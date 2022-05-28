«Реал» ни разу не ударил в створ ворот «Ливерпуля» в первом тайме и уступил по ударам 1:10

Сегодня, 28 мая, идёт финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков проходит на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Реал».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, команда Карло Анчелотти не сумела нанести ни одного удара в створ ворот «Ливерпуля» в первом тайме, у мерсисайдцев же — пять ударов в створ. Кроме того, «сливочные» уступили красным по количеству ударов — 1:10.

Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».