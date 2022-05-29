«Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль»

В ночь с 28 на 29 мая мск завершился финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков прошёл на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Победу одержал мадридский «Реал» — 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 59-й минуте отличился нападающий Винисиус Жуниор, ему ассистировал Федерико Вальверде.
Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Помогали ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечал Жером Бризар.
«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».
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