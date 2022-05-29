В «Ливерпуле» потребовали начать расследование из-за событий, произошедших до финала ЛЧ
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Пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте команды опубликовала заявление по событиям, которые происходили до и во время финальной игры Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1).
«Мы крайне разочарованы проблемами, с которыми столкнулись наши болельщики при входе на стадион, и нарушениями периметра безопасности. Мы говорим о главном матче европейского футбола, болельщики не должны проходить через события, которые происходили в вечер 28 мая. «Ливерпуль» запросил официальное расследование причин этих неприемлемых инцидентов», — сказано в заявлении.
Напомним, полицейские применяли слезоточивый газ к болельщикам английской команды, которые находились за пределами стадиона без билетов. Это усложнило доступ на арену для других фанатов.
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