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В «Ливерпуле» потребовали начать расследование из-за событий, произошедших до финала ЛЧ

В «Ливерпуле» потребовали начать расследование из-за событий, произошедших до финала ЛЧ
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Пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте команды опубликовала заявление по событиям, которые происходили до и во время финальной игры Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1).

«Мы крайне разочарованы проблемами, с которыми столкнулись наши болельщики при входе на стадион, и нарушениями периметра безопасности. Мы говорим о главном матче европейского футбола, болельщики не должны проходить через события, которые происходили в вечер 28 мая. «Ливерпуль» запросил официальное расследование причин этих неприемлемых инцидентов», — сказано в заявлении.

Напомним, полицейские применяли слезоточивый газ к болельщикам английской команды, которые находились за пределами стадиона без билетов. Это усложнило доступ на арену для других фанатов.

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