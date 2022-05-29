«Реал» стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В финале главного еврокубкового турнира испанский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.



Финальный матч проходил во Франции на стадионе «Стад де Франс».



Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Ранее команда из Мадрида выигрывала турнир в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.