УЕФА выступил с заявлением о задержке финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

УЕФА выступил с заявлением о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

«Перед началом игры турникеты на стадионе оказались заблокированы тысячами болельщиков, купивших поддельные билеты, которые при проходе не сработали.



Это привело к скоплению фанатов, пытавшихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с настоящими билетами смогли попасть на стадион. После начала матча число фанатов у стадиона продолжало расти, поэтому полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.



УЕФА сочувствует тем, кто пострадал от этих событий, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.