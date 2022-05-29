«Реал» обыграл все клубы из топ-3 АПЛ в этой Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл три лучшие английские команды на пути к победе в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.

В финальной игре «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0. В полуфинале «Реал» по сумме двух матчей прошёл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). В 1/4 финала подопечные Карло Анчелотти в двухматчевом противостоянии одолели лондонский «Челси» (3:1, 2:3).

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 93 очка. Вторым стал «Ливерпуль» (92), а третье место занял «Челси» (74).

Напомним, единственный гол в финальной игре был забит во втором тайме. На 59-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, которому ассистировал Федерико Вальверде.



Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Помогали ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечал Жером Бризар.