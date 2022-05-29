Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022.



Французский форвард забил 15 голов в 12 матчах. Также на его счету две результативные передачи. Бензема опередил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, который отличился 13 раз, а также Себастьена Аллера из «Аякса» (11).



Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.



Финальная игра проходила во Франции на стадионе «Стад де Франс».



Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Ранее команда из Мадрида выигрывала турнир в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.