Карим Бензема прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов
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Французский нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.
«Мы так счастливы и гордимся этой командой. Мы сделали дубль, и это заслуженно. Это была тяжёлая игра, но она всегда бывает в Лиге чемпионов, а тем более в финале. Для меня так много значит выиграть ещё одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.
Отметим, по итогам сезона Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 голов.
Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.
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