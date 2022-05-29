Клопп рассказал, что сказал игрокам «Ливерпуля» после поражения в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о разговоре с игроками клуба после поражения в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

«Почему мы не забили? Просто так бывает. Куртуа сделал крутые сейвы. У Реала один удар в створ — гол. На 100% осознаю и уважаю, что это единственный путь выиграть — забить гол. Мы хорошо защищались, блокировали удары. Сыграли хорошую игру, но недостаточно. В раздевалке я сказал ребятам, что горжусь ими. Эти ребята отыграли потрясающий сезон. Одно очко до титула АПЛ, 0:1 в финале Лиги чемпионов. Не наш день», — передаёт слова Клоппа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, «Ливерпуль» под руководством Клоппа второй раз проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу». Первый раз это случилось в 2019 году. Тогда мадридцы одержали победу со счётом 3:1.