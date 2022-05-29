Юрген Клопп проиграл третий финал Лиги чемпионов
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В ночь с 28 на 29 мая мск завершился финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков прошёл на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Победу одержал мадридский «Реал» — 1:0.
Для главного тренера английского клуба Юргена Клоппа это третье поражение в финале ЛЧ. В 2018 году «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста уступил мадридскому «Реалу» (1:3). Ещё одно поражение случилось во время работы Клоппа главным тренером дортмундской «Боруссии». В 2013 году «Бавария» обыграла чёрно-жёлтых со счётом 2:1.
В 2019 году Клопп вместе с «Ливерпулем» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
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