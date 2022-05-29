Клопп — о финале ЛЧ: 24 удара, 3 суперсейва Куртуа. Но мы могли создать больше проблем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

«Мадрид мог выиграть и выиграл. Их опыт — потрясающий. Тренер — самый успешный в мировом футболе. Всё упирается в забивание голов. 24 удара, я помню три суперсейва от Куртуа. Но мы могли создать больше проблем. Безусловно, «Реал» заслужил трофей. Но если ты проиграл, значит, ты мог сыграть лучше. До пропущенного гола я видел, что мы очень старались, играли классно. Это часть игры», — передаёт слова Клоппа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.