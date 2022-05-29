Юрген Клопп: завтра «Ливерпуль» будет праздновать наш сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что завтра команда будет праздновать завершение футбольного сезона.

«Мы снова пойдём за кубком. Завтра мы будем праздновать наш сезон. Ребята должны осознавать, какой сезон они провели. Надеюсь, что все в Ливерпуле будут праздновать этот сезон с нами. Да, не так, как мы хотели, но мы пойдём снова по этому пути», — передаёт слова Клоппа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счётом 0:1. В чемпионате Англии команда заняла второе место, уступив первое место в борьбе с «Манчестер Сити» Также «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги.