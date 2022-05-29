Йерро: «Ливерпуль» провёл отличный матч, но натолкнулся на потрясающую игру Куртуа

Бывший защитник мадридского «Реала» Фернандо Йерро прокомментировал победу «сливочных» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.



«Ливерпуль» провёл отличный матч, но натолкнулся на потрясающую игру Куртуа. «Реал» всегда подходит конкурентоспособным к играм такого масштаба. Игроком матча для меня был Куртуа», — цитирует Йерро официальный сайт УЕФА.

Единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.

Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Помогали ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечал Жером Бризар.