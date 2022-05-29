Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Насри: этот финал отражает весь пройденный путь «Реала» в ЛЧ

Насри: этот финал отражает весь пройденный путь «Реала» в ЛЧ
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал победу мадридского «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Этот финал отражает весь пройденный путь «Реала» в турнире. Он выбивал самые мощные команды, но ни разу не сделал этого на классе. Сегодня великолепной игры Куртуа и самоотверженной игры в обороне оказалось достаточно. Рад за Бензема, который в пятый раз выиграл Лигу чемпионов», — цитирует Насри официальный сайт УЕФА.

Единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.

«Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа «Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022