Насри: этот финал отражает весь пройденный путь «Реала» в ЛЧ

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал победу мадридского «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.



«Этот финал отражает весь пройденный путь «Реала» в турнире. Он выбивал самые мощные команды, но ни разу не сделал этого на классе. Сегодня великолепной игры Куртуа и самоотверженной игры в обороне оказалось достаточно. Рад за Бензема, который в пятый раз выиграл Лигу чемпионов», — цитирует Насри официальный сайт УЕФА.



Единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.