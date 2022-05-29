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Куртуа: многие не любили меня после первого сезона в Мадриде, но теперь я победитель

Куртуа: многие не любили меня после первого сезона в Мадриде, но теперь я победитель
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

«Самый важный сейв, когда пробил Мане, а мяч отскочил в штангу. Недавно меня не включили в топ 10 лучших вратарей. После такого сезона, наверное, меня всё-таки стоит включить.

После моего первого сезона в Мадриде многие не любили меня, но теперь я победитель. Классный камбэк», – передаёт слова Куртуа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Куртуа признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Бельгийский вратарь сделал девять сейвов за матч. Учитывая все удары, у «Ливерпуля» преимущество по данному показателю — 23:4.

«Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа «Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа
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