Куртуа — о победе в финале Лиги чемпионов: все годы карьера шла к этому моменту

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями от победы в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

«Ничто не сравнится с победой в Лиге чемпионов с «Реалом». Я хотел этого всю жизнь. Дети гордятся мной. Я очень рад. Когда судья свистнул, я побежал к семье. Все годы карьера шла к этому моменту. Я горжусь, что выиграл Лигу чемпионов. Кто знает, может, получится выиграть ещё раз», — передаёт слова Куртуа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Куртуа признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Бельгийский вратарь сделал девять сейвов за матч. Учитывая все удары, у «Ливерпуля» преимущество по данному показателю — 23:4.