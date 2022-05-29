«Ты задаёшь мне два таких дерьмовых вопроса». Кроос резко прервал интервью после финала ЛЧ

Полузащитник «Реала» Тони Кроос эмоционально отреагировал на вопросы журналиста после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0), сообщает Bild.

Кроос: я проверил, где находится моя семья, потому что это особенный титул для меня. Сегодня все были на стадионе. Я всегда говорил, что выигрывал Лигу чемпионов один или два раза, но я всегда хотел, чтобы все дети были на стадионе. Так было и сегодня. Невозможно описать, насколько это красиво

Журналист: победа «Реала» не была так очевидна, если смотреть на ход игры?

Кроос: что значит очевидна? Победа в Лиге чемпионов также не может считаться чем-то само собой разумеющимся. Мы отлично боролись, мы знали, что «Ливерпуль» — отличная команда. Пфф, что значит не очевидно? Мы победили, готово!

Журналист: было ли для вас неожиданностью, что у «Реала» возникали такие большие проблемы?

Кроос: честно говоря, у тебя было 90 минут на обдумывание разумных вопросов. А теперь ты задаешь мне два таких дерьмовых вопроса. Я думаю, это безумие!

Журналист: я не думаю, что это так уж плохо, потому что…

Кроос: понятно, что у вас иногда возникают проблемы с «Ливерпулем». Что это за вопрос?! Мы не играем где-то в групповом этапе, мы играем в финале Лиги чемпионов.

Журналист: Совершенно очевидно, что «Реал» иногда находится в стадии плей-офф…

Кроос: Перестань, я лучше уйду…

После этого футболист прервал интервью.