«Ты задаёшь мне два таких дерьмовых вопроса». Кроос резко прервал интервью после финала ЛЧ

Полузащитник «Реала» Тони Кроос эмоционально отреагировал на вопросы журналиста после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0), сообщает Bild.
Кроос: я проверил, где находится моя семья, потому что это особенный титул для меня. Сегодня все были на стадионе. Я всегда говорил, что выигрывал Лигу чемпионов один или два раза, но я всегда хотел, чтобы все дети были на стадионе. Так было и сегодня. Невозможно описать, насколько это красиво
Журналист: победа «Реала» не была так очевидна, если смотреть на ход игры?
Кроос: что значит очевидна? Победа в Лиге чемпионов также не может считаться чем-то само собой разумеющимся. Мы отлично боролись, мы знали, что «Ливерпуль» — отличная команда. Пфф, что значит не очевидно? Мы победили, готово!
Журналист: было ли для вас неожиданностью, что у «Реала» возникали такие большие проблемы?
Кроос: честно говоря, у тебя было 90 минут на обдумывание разумных вопросов. А теперь ты задаешь мне два таких дерьмовых вопроса. Я думаю, это безумие!
Журналист: я не думаю, что это так уж плохо, потому что…
Кроос: понятно, что у вас иногда возникают проблемы с «Ливерпулем». Что это за вопрос?! Мы не играем где-то в групповом этапе, мы играем в финале Лиги чемпионов.
Журналист: Совершенно очевидно, что «Реал» иногда находится в стадии плей-офф…
Кроос: Перестань, я лучше уйду…
После этого футболист прервал интервью.
- 29 мая 2022
-
03:30
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:47
-
02:41
-
02:35
-
02:28
-
02:20
-
02:17
-
02:15
-
02:10
-
02:05
-
02:03
-
01:56
-
01:51
-
01:50
-
01:41
-
01:36
-
01:34
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:09
-
01:05
-
01:01
-
00:57
-
00:52
-
00:41
-
00:39
-
00:37
-
00:36
-
00:35