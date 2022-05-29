Вальверде: Куртуа был невероятен в финале, как и весь сезон

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу «сливочных» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
«Это была великолепная Лига чемпионов, которую мы смогли выиграть. Это была тяжёлая игра, но Куртуа был невероятен, как и весь сезон», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.
Напомним, что единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.
Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Ранее команда из Мадрида выигрывала турнир в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
- 29 мая 2022
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