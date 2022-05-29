Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов после победы в финале турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.
По данным источника, Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал трофей дважды более чем с одним клубом. Напомним, ранее Анчелотти дважды выиграл финал Лиги чемпионов с «Миланом» (2003 и 2007) и с «Реалом» в 2014 году.
Также сообщалось, что Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу чемпионов четыре раза.
В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный гол за «Королевский клуб» забил Жуниор Винисиус. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.
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