«Реал» сыграет с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА

Мадридский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА, который пройдёт на Олимпийском стадионе в Хельсинки 10 августа.



Испанская команда будет участвовать в игре на правах победительницы Лиги чемпионов. В финале этого турнира, состоявшемся в минувшую субботу, 29 мая, «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счётом 1:0.



Немецкий клуб получил право побороться за трофей в августе как победитель Лиги Европы. В финале этого турнира франкфуртская команда победила шотландский «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.).



Напомним, что для «Реала» эта победа стала 14-й в Лиге чемпионов. Ранее команда из Мадрида выигрывала турнир в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.