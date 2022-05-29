Пол Мерсон: «Челси» рискует стать похожим на «Арсенал»

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о продаже лондонского «Челси».



«Челси» рискует стать похожим на «Арсенал», если его новые американские владельцы не изменят тревожную тенденцию. Для всех стало облегчением завершение сделки с Боули, теперь команда наконец-то сможет подписывать футболистов.

Но для новых владельцев «Челси» — всего лишь игрушка. Взгляните на других американских владельцев в АПЛ – все их команды в США выступают лучше, чем их клубы в Англии. Почему «Лос-Анджелес Рэмс» Стэна Кронке выигрывают Супербоул, а «Арсенал» в АПЛ становится пятым? Потому что так расставлены приоритеты.

Взгляните на «Манчестер Юнайтед». Глейзеры выиграли Супербоул с «Тампой», а когда «МЮ» в последний раз боролся за титул? Новые владельцы «Челси» не будут вкладывать в клуб столько денег, сколько вкладывал Роман Абрамович. Минули те времена», — цитирует Мерсона The Mirror.